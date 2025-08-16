Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român s-a despărțit de echipa de pe ”Ibrox” după cinci ani, timp în care a bifat 130 de apariții, a reușit să marcheze 20 de goluri, dar și să paseze decisiv în 28 de situații diferite.



Fiul lui Gică Hagi a negociat în această vară cu Legia Varșovia, club la care se află pe banca tehnică Edward Iordănescu. Doar că Ianis Hagi ar fi cerut un salariu prea mare, care nu ar fi putut fi acoperit de polonezi, motiv pentru care discuțiile au stagnat.



”Ianis Hagi, la Genoa?” Anunțul lui Răzvan Raț



La emisiunea transmisă pe VOYO ”Play On Sport” a fost prezent sâmbătă seară Răzvan Raț, fost jucător în Anglia la West Ham. Retras în 2018 la ACS Poli, fostul internațional român este membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, club patronat de afaceristul român Dan Șucu.



Întrebat de moderatorul Cristi Pintea dacă Genoa îi urmărește situația lui Ianis Hagi, făcând subiectul unei eventuale mutări în Serie A, Răzvan Raț a răspuns categoric: ”În acest moment, nu!”.



Raț a explicat că Genoa s-a consolidat în perioada de achiziții și că nu se mai gândește, pentru moment, la alte transferuri.



”Și am mai spus, că nu am de ce să mint. Aș fi ipocrit să spun că există vreun interes. Suntem aproape compleți. Din punctul de vedere al transferurilor. Nu cred că la momentul ăsta am mai avea pe cineva”, a mai spus Răzvan Raț.



