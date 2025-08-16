INTERVIU Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: „Asta e situația, iar el știe părerea mea“

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: &bdquo;Asta e situația, iar el știe părerea mea&ldquo;
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Internaționalul român a lipsit din lotul celor de la Al-Gharafa, în prima etapă din Qatar Stars League. La 24 de ore distanță, portughezul Pedro Martins a explicat pentru Sport.ro ce s-a întâmplat cu jucătorul său.

Florinel Coman pedro martins Al-Gharafa Qatar
Florinel Coman (27 de ani) e într-o situație tare neplăcută, în Qatar. Arabii l-au luat, în vara anului trecut, în schimbul sumei de 6 milioane de euro, însă transferul e deja considerat unul ratat.

Explicația e simplă: Coman nu s-a adaptat niciodată la fotbalul arab și, mai grav, nu i-a câștigat încrederea antrenorului Pedro Martins (55 de ani). De altfel, la finalul anului trecut, acesta a fost cel care i-a cerut conducerii ca Florinel să fie scos din lot, astfel încât locul său să fie luat de un alt stranier pentru partea a doua a sezonului. Ceea ce s-a și întâmplat, mutarea fiind una convenabilă pentru toate părțile implicate în această poveste. Coman a „evadat“ din Qatar, fiind împrumutat la Cagliari, iar Al-Gharafa și-a întărit lotul cu un străin care a contribuit la rezultatele bune din perioada ianuarie – mai. Al-Gharafa a devenit vicecampioana Qatar-ului, la finalul stagiunii precedente.

Coman s-a întors, la Al-Gharafa, doar pentru că e sub contract

Problemele au reapărut, în această vară, în momentul în care Coman a trebuit să se întoarcă, în Qatar. Nu pentru că portughezul Pedro Martins ar fi cerut acest lucru sau pentru că însuși jucătorul ar fi dorit să evolueze la formația din Doha. Revenirea s-a produs doar pentru că Florinel mai are contract cu gruparea arabă până în iunie 2027.

Din păcate, lipsa de entuziam a lui Coman, la Al-Gharafa, s-a văzut în cantonamentul de vară. Unde internaționalul nostru a fost zero, după cum sport.ro a arătat aici. Iar ieri, când a pornit la drumul noua ediție din Qatar Stars League, Coman a lipsit din lotul arabilor, în victoria cu Umm Salal, scor 4-2.

La câteva ore după această partidă, Sport.ro a reușit să aibă un dialog prin telefon cu antrenorul de la Al-Gharafa. Discuția respectivă poate fi citită, în rândurile de mai jos.

Sport.ro: Bună ziua, din România vă contactez, în legătură cu Florinel Coman, care e jucător de echipa națională. Voiam să știu de ce a lipsit din lot, în meciul de ieri?

Pedro Martins: S-a lovit la ultimul antrenament înainte de meci. E accidentat.

Cât de gravă e accidentarea?

E o problemă minoră. Probabil, în 3-4 zile va fi apt de joc.

Sunteți mulțumit de randamentul lui la antrenamente, de ce vedeți?

Sunt chestiuni care țin de mine și de jucător. El știe părerea mea. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect în presă.

S-a tot spus că impresarii sunt în căutarea unei echipe pentru Coman. Face parte din planurile dumneavoastră pentru acest sezon, la Al-Gharafa?

Nici asta nu pot să vă spun. Dar clubul va decide în privința lui Coman. Eu am vorbit cu conducerea clubului despre acest subiect. Cei de la club știu părerea mea. Singurul lucru pe care vi-l pot spune acum e că, la ora actuală, Coman e accidentat. Dar își va reveni repede. Că mi-ați spus de naționala României, vă pot spune că accidentarea nu va fi o problemă pentru prezența lui în lot. Mai departe, când Coman va fi apt de joc, clubul va lua o decizie în privința lui. 

