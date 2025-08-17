După cinci etape disputate în SuperLiga României, echipa pregătită de Elias Charalambous a bifat o singură victorie, la care s-au adăugat o remiză și trei eșecuri, înregistrând patru puncte.



În clasament, FCSB se află pe locul 12. Iar în Europa, roș-albaștrii au fost eliminați din preliminariile UEFA Champions League și au coborât în Europa League, unde se află acum în play-off-ul pentru accederea în faza ligii a competiției.



Campioana trebuie să treacă de echipa scoțiană Aberdeen ca să ajungă în Europa League și să nu coboare în faza ligii din UEFA Conference League.



Lovitură la FCSB! S-a ”rupt” și va fi indisponibil până în septembrie



În această vară, FCSB l-a adus pe Denis Alibec liber de contract de la Farul Constanța, doar că fotbalistul a fost mai mult accidentat de când a revenit în echipamentul roș-albastru.



A ratat cinci partide în startul de campionat, a jucat cu Shkendija 45 de minute și cu Dinamo 30, ulterior a devenit din nou indisponibil din cauza unei accidentări.



Conform fanatik, Alibec va sta pe bară până în septembrie și va rata derby-ul cu Rapid, ”dubla” cu Aberdeen și meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj din campionat.

