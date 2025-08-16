Vândut la Al Gharafa, vara trecută, pentru o sumă care a depășit 5 milioane de euro, Coman nu s-a adaptat extraordinar în Qatar. A jucat în 19 meciuri, în iarnă a fost împrumutat la Cagliari, iar acum a revenit și nu face parte din lot.

Gigi Becali îi propune lui Florinel Coman revenirea la FCSB



FCSB ar putea profita de situația complicată a lui Florinel Coman. Gigi Becali anunță că a discutat deja cu fostul șeptar al campioanei, inclusiv despre latura financiară.



"Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.



Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.



V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

FCSB va juca sigur în faza principală a unei competiții europene: fie Europa League, dacă trece în play-off de Aberdeen, fie în Conference League, dacă este eliminată de formația scoțiană.

Florinel Coman, nici măcar în lot pentru prima etapă

Sport.ro a semnalat problemele lui Coman din fotbalul arab, încă din luna iulie. Din păcate pentru Florinel, nici după revenirea sub comanda portughezului Pedro Martins, situația sa nu s-a îmbunătățit. Din contră!

În cantonamentul din vară, internaționalul român a fost zero, după cum sport.ro a arătat aici. Iar „decontul“ pentru această situație neplăcută a venit, astăzi. În prima etapă din Qatar Stars League, e programat meciul Al-Gharafa – Umm Salal, în această seară. Și Florinel Coman nici măcar n-a fost inclus în lot de antrenorul Pedro Martins!

În zilele de dinaintea meciului, presa arabă n-a furnizat nicio știre despre o problemă medicală pentru fotbalistul român. Așadar, dacă n-a suferit o accidentare chiar înainte de meci, atunci excluderea lui Coman din lot trebuie pusă pe seama prestațiilor sale slabe din perioada de pregătire.

De remarcat că, în momentul în care a părăsit FCSB, Coman era cotat la 7 milioane de euro pe transfermarkt.com. Între timp, după un sezon foarte slab, cota sa a luat-o la vale și a ajuns la 5 milioane de euro.

