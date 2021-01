EXTRATERESTRU! Haaland, FAZA MONDIALA pentru Dortmund. MINUNATIE in atacul Borussiei: e faza care face inconjurul lumii

Haaland a revenit dupa o luna de pauza cauzata de o accidentare si pare sa fie din nou in cea mai buna forma.

Norvegianul n-a inscris la 2-0 cu Wolfsburg, pe 3 ianuarie, dar a facut-o in derby-ul cu Leipzig! De doua ori! In minutul 71, dupa o faza inceputa superb tot de el si finalizata in stil de superatacant, Haaland a facut 2-0 pe terenul lui RB. Erling a driblat in zona centrala, apoi l-a deschis in stanga pe Sancho, care i-a centrat perfect.



In minutul 84, Haaland a facut dubla din interiorul careului. In 25 de meciuri jucate in Bundesliga pentru BVB, Haaland are tot atatea goluri.



Cu victoria de la Leipzig, 3-1, Dortmund ajunge la 28 de puncte, 5 sub liderul Bayern. RB a ratat sansa de a o depasi pe Bayern si ramane cu 31 de puncte din 15 meciuri jucate.