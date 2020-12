Pique sau Varane nu au loc in acest top! Haaland a dezvaluit care sunt cei mai tari trei fundasi in opinia sa! Norvegianul are un nume surpriza

Atacantul norvegian este accidentat in acest moment, iar el va reveni pe gazon abia in 2021, pe data de 3 ianuarie. Haaland a dezvaluit care sunt in opinia lui cei mai valorosi fundasi in acest moment din Europa.

In topul sau personal, norvegianul l-a plasat pe Ramos pe prima pozitie, Van Dijk pe locul a doua, iar Koulibaly pe cel de-al treilea loc: "Cred ca cei mai buni trei fundasi centrali sunt Ramos, Van Dijk si Koulibaly. Toti trei sunt foarte puternici, dar si foarte inteligenti pe teren", a declarat Haaland, citat de Mundo Deportivo.

Declaratia sa ii va incanta pe fanii lui Real Madrid, avand in vedere ca gruparea din capitala Spaniei il doreste pe Haaland. Atacantul lui Dortmund mai are contract pana in 2024, dar din vara urmatoare clauza de reziliere a norvegianului va deveni de 75 milioane de euro.

????| Erling Haaland:

“I think that Ramos, Van Dijk and Koulibaly are the best defenders in the world, they are very strong physically and also very smart on the pitch." pic.twitter.com/Eif2RrjOWt