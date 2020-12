"Nu voi uita hattrick-ul impotriva Romaniei!" :) Erling Haaland, savuros dupa ce a castigat titlul de jucatorul anului in Norvegia!

Erling Haaland (20 de ani) a fost declarat fotbalistul anului 2020 in Norvegia.

Erling Haaland incheie anul cu inca un premiu de suflet in palmares. Dupa ce a castigat titlul de Golden Boy 2020, Haaland a fost numit si fotbalistul anului in Norvegia.

Intr-un interviu acordat cotidianului norvegian VG, Haaland a vorbit despre cele mai frumoase momente din anul 2020, iar unul dintre ele a fost hatttrick-ul marcat in poarta lui Tatarusanu:

"In primul rand, debutul meu la Dortmund, ajunsesem de doar doua saptamani si jumatate, fusesem si accidentat.

Am fost rezerva, dar am intrat in repriza secunda si am dat trei goluri. Si nu pot sa uit hattrick-ul impotriva Romaniei, dar si cele 4 goluri marcate impotriva Herthei Berlin.

E greu sa aleg care a fost cel mai frumos moment, dar cel mai frumos gol este unul dat in confruntarea din UEFA Champions League cu PSG, nici nu am cuvinte sa descriu ce am simtit", a spus Haaland.