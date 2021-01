Haaland isi face bagajele si fuge cu racheta PLINA de bani in galaxie! Marea lovitura e aproape: Real Madrid a pus planul la cale

Zvonurile care anuntau plecarea lui Haaland la Barcelona in cazul alegerii lui Emili Rousand ca presedinte al clubului au fost demontate de Mino Raiola.

"Fake news. Nu am discutat cu niciun candidat de la alegerile pentru presedintia Barcelonei in legatura cu Haaland. Daca va fi un presedinte nou in ianuarie, poate sa ma sune", a spus Raiola, agentul lui Haaland, pentru nemtii de la Sport1.

Proiectul care il convinge mai mult pe Haaland in acest moment e cel prezentat de Real Madrid. AS a scris inca din noiembrie ca Realul l-ar dori pe Haaland drept inlocuitor pentru Benzema, al carui contract pe Bernabeu expira in vara lui 2022. Informatiile adunate de jurnalistii spanioli in ultimele luni duc toate in aceeasi directie. Haaland e mult mai aproape de Real decat de Barcelona. Florentino Perez vrea sa creeze un nou Real galactic, la fel cum se intampla acum 20 de ani. Pentru vara lui 2021, tinta clara e Mbappe, iar Haaland ar urma sa ajunga la Madrid peste inca un an.

AS insista chiar ca intelegerea lui Haaland cu Real e 'semnata si inchisa', semn ca tratativele intre parti au fost cat se poate de concrete.

In Anglia, Chelsea, City si United au incercat sa vada in ce conditii il pot aduce pe Haaland, insa niciuna nu a facut un pas clar in negocieri.

Erling Haaland e surpriza majora a ultimului an in fotbalul mondial. Norvegianul de 20 de ani a impresionat la Red Bull Salzburg, apoi la Dortmund, unde a ajuns in urma cu fix un an.