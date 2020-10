Episod SOCANT in Germania! Un fotbalist al Borussiei Dortmund, victima unui ABUZ RASIAL la derby-ul cu Schalke!

In varsta de doar 15 ani, jucatorul care a fost inclus de Lucian Favre in lotul pentru UEFA Champions League, a inscris un hat-trick in victoria echipei sale, 3-2, contra rivalilor de la Schalke.

Dupa ce a marcat al treilea gol, fanii echipei din Gelsenkirchen i-au spus lui Moukoko cuvinte jignitoare referitoare la culoarea acestuia.

Imediat dupa acest incident nefericit, oficialii lui Schalke si-au cerut scuze pentru comportamentul fanilor lor printr-o postare pe o retea de socializare:"Putem doar sa ne cerem scuze fata de Youssoufa Moukoko pentru comportamentul fanilor nostri. Cu toate emotiile pe care acest derby le genereaza- condamnam in cel mai ferm mod aceste jigniri. Vom lua impreuna masurile care se impun. Nu rasismului".

We can only apologise for the behaviour of some of our fans towards Youssoufa #Moukoko at today's U19s match. Derby emotions aside, we completely condemn and oppose such insults.

