Opriti-va din TOT CE FACETI! Tocmai s-a marcat golul sezonului! SOC pentru Mourinho in minutul 94! Gol EXTRATERESTRU in Tottenham-West Ham

Tottenham a condus cu 3-0 in fata lui West Ham, dar a fost egalata intr-un final nebun!

West Ham a dat 3 goluri in doar 12 minute si a plecat cu un punct din nordul Londrei.

Ultima reusita e cu totul speciala. Intrat in minutul 77, argentinianul Lanzini a marcat golul sezonului cu un sut bomba din afara careului. Mingea s-a dus fix la vinclu si nu i-a dat nicio sansa lui Lloris, care n-a putut sa faca nimic pentru a o opri in ciuda unul plonjon spectaculos. Lanzini s-a aflat la primele minute jucate in acest sezon, dupa ce a fost rezerva in celelalte partide ale lui West Ham din actuala campanie.



Lanzini with an absolute wonder strike to level it at 3-3 for West Ham. Spurs bottle the 3-0 lead ???? pic.twitter.com/kx9iZORvU9 — LDN (@LDNFootbalI) October 18, 2020