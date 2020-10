Inca o victima a regulii U21! Bergodi a schimbat un copil dupa doar 4 minute in meciul cu Dinamo! Olteanu a jucat prima data in Liga 1

Cristiano Bergodi a surprins cu titularizarea pustiului Olteanu in banda dreapta a defensivei la derby-ul cu Dinamo.

Tanarul fotbalist al Universitatii Craiova nu s-a bucurat foarte mult de titularizarea in acest meci, deoarece a fost inlocuit de Cristiano Bergodi dupa doar 4 minute. In locul sau a intrat Acka.

Olteanu este ultima victima a regulii U21, impusa de FRF echipelor din Liga 1. Aseara, la meciul dintre CFR si Botosani, Dan Petrescu l-a schimbat pe Joca dupa 6 minute, iar Marius Croitoru l-a scos chiar pe fiul sau de pe teren, in prima repriza.

Constantin Alexandru Olteanu, 20 de ani, a debutat in Liga 1 pe National Arena.

"Olteanu e la debut, un copil care a jucat bine in meciurile amicale. L-am vazut cu FC Arges, s-a comportat foarte bine. Nu-l aveam pe Vladoiu, Screciu nu e in lot din cauza unei probleme medicale si aveam putine solutii, asa ca am ales aceasta solutie", a explicat inaintea partidei Cristiano Bergodi.