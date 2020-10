L-ar face invidios chiar si pe Suarez! :) Un fotbalist din liga a doua franceza e acuzat ca si-a MUSCAT UN ADVERSAR DE FATA!

Final tensionat la meciul de Ligue 2 dintre Valenciennes si Sochaux, incheiat la egalitate, 0-0.

Imediat dupa fluierul final al partidei, jucatorii celor 2 echipe s-au incaierat, iar portarul lui Valenciennes, Jerome Prior, acuza ca a fost muscat fata de Ousseynou Thioune de la oaspeti.

Portarul de 25 de ani a parasit terenul insangerat dupa acest duel. Antrenorul lui Valenciennes, Olivier Guegan, a declarat la finalul meciului ca elevul sau a fost muscat :"Jerome are o muscatura pe obraz. Eu eram la vestiare; nu am vazut ce s-a intamplat. Este o rusine ca ce s-a intamplat la finalul meciului a eclipsat meciul in sine, dar nu asta este cel mai important".

Jerome Prior ameninta ca il va da in judecata pe fotbalistul lui Sochaux. Prior le-a declarat jurnalistilor de la So Foot ca: "Sunt imagini. Liga si justitia isi vor face treaba. Nu am alte comentarii de facut".

In replica, antrenorul lui Sochaux, Omar Daf, ii ia apararea jucatorului pe care il antreneaza, spunand ca acesta a fost provocat:"Un jucator nu isi iese din minti fara sa se intample nimic inainte. Am auzit multe insulte la finalul meciului. Au fost multe provocari, dar trebuia sa iti pastrezi calmul".