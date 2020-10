BREAKING NEWS: ASALT la nationala! "Generatia de Aur" vrea PUTEREA! Discurs fara precedent al lui Popescu: "Dati-le 4 ani lui Hagi sau Petrescu!"

Gica Popescu cere ca "Generatia de Aur" sa fie implicata in viitorul nationalei!

Pentru prima oara intr-un discurs public atat de categoric, Popescu spune ca Hagi ar accepta sa lucreze cu FRF pentru 'binele fotbalului romanesc'. Popescu crede ca Hagi si Petrescu, fostii sai colegi din nationala, ar fi numele indicate pentru a lucra alaturi de Romania.



"Pe mine ma doare ca fotbalul romanesc si nationala au ajuns la un nivel atat de scazut. Noi am iubit echipa asta mai mult ca orice, am plans pentru echipa nationala, am plans si de necaz, si de bucurie in 1994, ne-am bucurat impreuna cu oamenii si plangeam de bucurie cand vedeam oamenii pe strada.

Noua, echipa nationala ne-a dat enorm si noi am dat in egala masura oamenior bucurie, i-am scos in strada. Cand vezi ca am ajuns aproape de urna a 4-a valorica, doare. Nu suntem doriti, daca-l intrebi pe Petrescu acelasi lucru il zice, la fel si Hagi. Nu am vazut un curent care sa zica: "hai, sa vina astia. Sa vina toata clasa politica si sa spuna: sa vina, domnule, astia!" Sa vina astia sa preia fotbalul romanesc, sa le dam si astora 4 ani sa vedem. Le-am dat tuturor, numai astora care au facut cea mai mare performanta la nivel de nationala - nu.

Ce avem noi? Sunt oamenii astia care au facut performanta, Dan Petrescu, Hagi... Sa nu le dai posibilitatea sa ia echipa nationala sa incerce si ei 4 ani sa faca ceva? Tot respectul pentru Mirel, a jucat alaturi de noi, e un tip foarte serios. Dar nu ar fi meritat sansa inaintea celor 2. Hagi, pentru binele fotbalului romanesc, ar lucra cu cei de la FRF. Pe langa tot ce inseamna ura celor din conducere pentru tot ce inseamna generatia noastra, exista si aceasta problema ca, daca vine Hagi, toata notorietatea este a lui Hagi. Oamenii astia nu suporta.

Eu cred ca ei se pregatesc pentru altceva, cred ca pentru politica. Daca vine Hagi, atunci ei trebuie sa faca ce zice Hagi. Toata lumea e incolonata in spatele lui Hagi, in spatele lui Dan Petrescu, normal e sa fie asa. Nu suporta sa nu fie ei miezul. Daca vin Hagi si Petrescu toata lumea trebuie incolonata pentru ca astia stiu ce sa faca, au dovedit-o. Gica la Constanta si la echipele pe care le-a antrenat, a castigat Cupa cu Galatasaray, are experienta. Proiectul de la Constanta e unul extraordinar. Ce a facut la Constanta trebuie sa faca si la nivel national, la nivel macro", a spus Popescu la Realitatea Plus.