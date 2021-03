I-a aruncat tricoul unui adversar si a disparut furios la vestiare! Haaland a dat doua goluri, dar s-a suparat RAU dupa meciul Borussiei!

Erling Haaland a reusit inca doua goluri in Bundesliga!

A marcat in minutele 3 si 90 pentru Borussia in egalul, 2-2, de la Koln. BVB a plecat acasa cu doar un punct, iar asta nu i-a placut deloc lui Haaland, care a atras toate privirile la finalul jocului. Imediat dupa fluierul final, norvegianul i-a aruncat tricoul unui adversar care i-l ceruse, apoi s-a facut nevazut la vestiare, vizibil afectat de rezultat.



Haaland didn't look happy after the full time whistle ???? pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

Haaland are 49 de goluri marcate in 49 de jocuri in tricoul Borussiei Dortmund, la care se adauga si 9 assisturi.

Dubla sa de la Koln vine chiar in ziua in care presa din Spania a scris ca Haaland si-a hotarat viitorul si ca vrea sa joace la Real Madrid din sezonul viitor.

Haaland a ajuns la 21 de goluri in acest sezon, dar e departe de 'monstrul' Lewandowski. Polonezul a mai dat 3 goluri azi, la 4-0 cu Stuttgart, si a ajuns la 35 de reusite dupa 26 de etape.

Cum arata clasamentul din Bundesliga: