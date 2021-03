Obstacol important pentru Real Madrid in transferurile lui Mbappe si Haaland! Detaliul care le da 'galacticilor' planurile peste cap 

Real Madrid isi propune sa transfere in vara un jucator de top, principalele tinte ale 'galacticilor' fiind Mbappe sau Haaland.

Jurnalistii din Spania au notat astazi, insa, ca madrilenii se confrunta cu o problema importanta, o mutare de lux fiind conditionata de revenirea lui Gareth Bale pe Santiago Bernabeu.

Fotbalistul, imprumutat in acest sezon la Tottenham, a declarat ca va reveni la Real dupa incheierea stagiunii, iar acest lucru ar ingreuna situatia financiara a clubului. Galezul castiga 15 milioane de euro pe an, iar Real cheltuie in total circa 30 de milioane de euro cu salariul lui Bale.

In conditiile pandemiei de coronavirus, care a provocat o criza financiara pentru multe echipe din lume, madrilenii ar putea ajunge in situatia de a nu isi permite sa mai aduca inca un jucator cu pretentii financiare importante.

Pe langa Mbappe si Haaland, Zinedine Zidane a pus ochii si pe Harry Kane, pe care ar vrea sa-l transfere in urmatoarea perioada de mercato.