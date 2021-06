Stirea care face inconjurul lumii! Fotbalistul care a impresionat in sezonul trecut a recunoscut ca si-a falsificat numele si varsta

Asemenea obiceiuri sunt posibile si la cel mai inalt nivel.

Atacantul lui Stuttgart, Silas Wamangituka, a recunoscut celor din club ilegalitatile pe care le-a facut, iar acum toata povestea a iesit la suprafata. Mai exact, se pare ca un agent de jucatori din Belgia care s-a oferit sa-l ajute la 17 ani, atunci cand tanarul fotbalist tocmai sosise in Franta din Congo. Nascut in 1998 si nu in 1999 cum se stia, se pare ca pe acesta il cheama Silas Katompa Mvumpa, nu Silas Wamangituka.

"Am luat toate masurile imediat si am alertat toate autoritatile competente. Facem public acest caz pentru a se vedea ca actionam in mod transparnt", a spus Thomas Hitzlsperger, directorul sportiv al lui Stuttgart, pentru ESPN.

In sezonul precedent, fotbalistul trecut si pe la Paris FC a evoluat in 25 de partide in Bundesliga, in care a reusit sa marcheze de 11 ori si sa ofere 5 pase decisive, fiind considerat o adevarata revelatie in campionatul german.