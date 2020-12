SOC in lumea fotbalului! Un STAR din Bundesliga si-a FALSIFICAT IDENTITATEA! CAZ IREAL: acuzatiile incredibile care i se aduc unui golgeter din Germania

FC Paris a facut cel mai mare schimb din istoria celei de-a doua divizii franceze.

In aceasta vara, VfB Stuttgart l-a transferat pe Silas Wamangituka (21 de ani) pentru opt milioane de euro. Potrivit celor de la L'Equipe, alte parti interesate de transferul jucatorului s-au abtinut de la a-l transfera, deoarece existau indoieli cu privire la identitatea lui. Conform sursei, Wamangituka ar putea fi cu adevarat pe numele real "Mvumpa Katompa", fiind cu un an mai in varsta.

Ancheta ziarului francez a dat mai multe indicii cum ca Wamangituka, in varsta de fapt fostul international de tineret Silas Mvumpa Katompa, care ar fi disparut de pe radarul fotbalului acum aproximativ oi ani si este cu exact unul mai mare. Wamangituka arata incredibil de asemanator.

Wamangituka si-a primit viza Schengen in iunie 2017 sub numele Mvumpa Katompa, dar a semnat cu echipa franceza din divizia a cincea, Olympique Ales la inceputul anului 2018 sub numele Wamangituka. L'Equipe a publicat, de asemenea, e-mailuri care sugereaza ca Max Mokey Nza-Ngi, seful clubului de fotbal congolez MK, stia despre schimbarea identitatii si dorea ca Paris sa-i plateasca tacerea. FC Paris a confirmat discutiile cu Max Mokey, dar sugereaza ca nu a platit niciun ban catre acesta.

Directorul general din Paris, Pierre Dreossi a declarat insa ca toate documentele de la acea vreme erau in ordine, iar daca exista vreo problema, aceasta a fost in Congo, conform L'Equipe.

Antrenorul nationalei statului Congo confirma ca exista probleme legate de Wamangituka: "As vrea sa-l nominalizez, dar nu pot.", a declarat Christian Nsengi-Biembe, citat de catre L'Equipe

De asemenea, bomba este aruncata de directorul echipei congoleze, Dodo Londo: "Este sigur ca nu am auzit niciodata de acest Silas Wamangituka in aceasta tara", a declarat acesta pentru sursa citata.

Reactia din partea lui VfB Stuttgart nu a intarziat sa apara, iar clubul a transmis: "VfB Stuttgart nu doar ca are pasaportul jucatorului, ci si pasapoartele jucatorilor din asociatiile de fotbal responsabile, care urmaresc pe deplin cariera incepand din 2010", a declarat purtatorul de cuvant al clubului.

El a adaugat de asemenea: "Nu am vazut niciun motiv si continuam sa nu ne indoim de autenticitatea sau exactitatea acestor documente".

Silas Wamangituka este unul dintre golgeterii lui Stuttgart, cu 8 goluri si 3 pase decisive in 14 meciuri. Congolezul a fost implicat intr-un scandal monstru la partida cu Werder Bremen din campionat, atunci cand a reusit sa-i enerveze la culme pe adversari.