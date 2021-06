Supriza in Bundesliga! Mark van Bommel a preluat-o pe Wolfsburg si a semnat pentru urmatorii 2 ani

Sezonul urmator din Bundesliga se anunta mai competitiv ca niciodata.

Dominatia lui Bayern ar putea fi pusa in pericol la anul, multe echipe fiind cu ochii pe trofeul Bundesligii. Ultima echipa care a reusit sa castige campionatul si sa nu se numeasca Bayern Munchen a fost Borussia Dortmund, care il avea atunci pe banca pe carismaticul Jurgen Klopp.

Acum, pe langa Dortmund, RB Leipzig, Wolfsburg sau Leverkusen sunt si ele formatii cu ambitii mari, iar miscarile de trupe sunt din ce in ce mai interesante. Wolsfburg, care a terminat in top 4 in sezonul trecut, si-a gasit un antrenor nou, dupa ce Oliver Glasner a plecat si a semnat cu Eintracht Frankfurt.

Mai exact, fostul fotbalist olandez care a facut cariera la Bayern sau Barcelona, Mark Van Bommel, a semnat un contract cu Wolfsburg pentru urmatorii 2 ani. Acesta a mai antrenat echipa U19 a lui PSV, dupa care a fost si la prima echipa, unde nu a reusit insa sa castige vreun trofeu, fiind indepartat dupa un an si jumatate.