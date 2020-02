Coutinho la OFERTA: Barcelona vrea sa scape de brazilian! Noul pret stabilit de catalani, pentru jucatorul pe care plateau 145 de milioane de euro

Barcelona nu il mai doreste pe Philippe Coutinho.

Brazilianul sosea pe Camp Nou in vara lui 2018, cand Barcelona ii plateta lui Liverpool in schimbul sau 145 de milioane de euro. Jucatorul nu a reusit sa impresioneze la Barcelona si vara trecuta a fost imprumutat la Bayern Munchen pentru 8.5 milioane de euro, si cu optiune de cumparare in aceasta vara de inca 120 de milioane de euro.

7 goluri si 8 pase decisive are Coutinho pentru bavarezi in acest sezon, dar nemtii nu sunt multumiti de prestatia jucatorului si nu se gandesc sa achite cele 120 de milioane.

Barcelona vine cu o noua propunere, potrivit Mundo Deportivo. Catalanii sunt dispusi sa renunte definitiv la brazilian in vara, in schimbul a 80 de milioane de euro.

Coutinho implineste 27 de ani in luna iunie si este evaluat la 70 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.