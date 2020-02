Toate drumurile duc la Barcelona! Atacantul care a refuzat cele doua echipe din Manchester pentru a merge pe Camp Nou! Cine va fi inlocuitorul lui Suarez

Unul din cei mai in forma atacanti si-a ales viitoarea echipa.

Lautaro Martinez (22 de ani) este in fata celui mai bun sezon din cariera. Atacantul lui Inter Milano a reusit 16 goluri si 4 pase decisive in 27 de meciuri pentru echipa lui Conte si mai multe echipe ai intrat in cursa pentru jucatorul argentinian.

Martinez este tinta numarurl unu pentru Barcelona in vara viitoare si chimia dintre club si jucator pare sa fie perfecta. Potrivit celor de la sport.es, atacantul lui Inter le-a refuzat deja in aceasta iarna pe Manchester City si Manchester United, pentru a merge pe Camp Nou din vara.

Jucatorul are o clauza de reziliere de 111 milioane de euro si clubul din Milano face tot posibilul pentru a-l convinge pe argentinan sa semenze un nou contract, care sa aiba si o noua clauza de reziliere.

Pep Guardiola l-a vrut la Manchester City pentru a-l inlocui pe Kun Aguero, in timp ce Manchester United era pregatita sa il includa pe Paul Pogba in tranzactie, insa decizia lui Lautaro Martinez a fost una singura: vrea sa joace cu Messi si sa fie succesorul lui Suarez la Barcelona.