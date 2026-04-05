Cu 64 de puncte, BVB este pe locul secund, în timp ce Stuttgart este pe 4, cu 53 de puncte.

Adeyemi (notat cu 7.5 de Sofascore) a intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Carney Chukwuemeka , iar Brandt (nota 7.7) a fost introdus și el în a doua parte, în minutul 72.

Pe MHP Arena, oaspeţii au punctat în minutele suplimentare ale partidei, prin Karim Adeyemi (90+4) şi Julian Brandt (90+6).

Borussia Dortmund a câştigat cu 2-0 partida de sâmbătă seara, din deplasare, cu VfB Stuttgart, din etapa a 28-a a Bundesligii, consolidându-şi poziţia a doua în clasament.

Freiburg - Bayern Munchen 2-3 după 2-0 în minutul 81: șvabul bănățean Tom Boschof a fost eroul bavarezilor

Campioana en titre Bayern Munchen a învins cu 3-2 în deplasare pe Freiburg, cu un gol reuşit în prelungirile meciului, dar care i-au asigurat cele 3 puncte pentru cea de-a 23-a victorie în actuala ediţie a campionatului.

Pe Europa-Park-Stadion, gazdele au punctat prin Johan Manzambi (46) şi Lucas Holer (71), bavarezii marcând prin șvabul bănățean Tom Bischof (81, 90+2) şi Lennart Karl (90+9). Freiburg are 37 de puncte şi se află momentan pe locul 8, Bayern fiind lider cu 73 de puncte.

Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri din Bundesliga

Mainz 05 s-a impus cu 2-1 în deplasare la Hoffenheim, prin golurile lui Phillip Tietz (13, 79). Gazdele au punctat prin Fisnik Asllani (23). Hoffenheim este pe 5, cu 50 de puncte, Mainz este pe 9, cu 33 de puncte.

Golurile lui Antonio Nusa (15) şi Romulo Cardoso (52) au adus victoria cu 2-1 pentru RB Leipzig în partida din deplasare cu Werder Bremen, gazdele înscriind prin Salim Musah (90+4). RB Leipzig ocupă deocamdată poziţia a 3-a cu 53 de puncte, Werder fiind pe 14, cu 28 de puncte.

SV Hamburg şi Augsburg au remizat, 1-1, gazdele terminând însă partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Miro Muheim a văzut cartonaşul roşu în minutul 64. Pentru Hamburg a marcat Ransford-Yeboah Konigsdorffer (60), pentru oaspeţi Arthur Chaves (22). SV este pe locul 11, cu 31 de puncte, Augsburg fiind pe o poziţie mai sus cu 32 de puncte.

Tot la egalitate, 2-2, s-a încheiat şi partida dintre Borussia Moenchengladbach şi Heidenheim. Gladbach a marcat prin Wael Mohya (16) şi Franck Honorat (74), oaspeţii prin Patrick Mainka (26) şi Marnon-Thomas Busch (64). Borussia ocupă deocamdată locul 13, cu 30 de puncte, Heidenheim fiind "lanterna roşie", locul 18, cu 16 puncte.

Bayer Leverkusen a învins la scor de set de tenis, 6-3, pe Wolfsburg, prin reuşitele lui Alejandro Grimaldo (30 penalty, 44), Patrik Schick (53 penalty), Edmond Tapsoba (68), Ibrahim Maza (73) şi Malik Tillman (90+6). "Lupii" au înscris prin Jonas Wind (16), Joakim Maehle (31) şi Christian Eriksen (38, penalty). "Aspirinele" ocupă poziţia a 6-a în clasament, cu 49 puncte, Wolfsburg e pe 17, cu 21 de puncte, scrie Agerpres.

Runda continuă cu meciurile programate duminică.

Clasamentul din Bundesliga