Atletico Madrid i-a găsit înlocuitor lui Antoine Griezmann, care va pleca din Spania și din Europa! Atacantul francez a ajuns la un acord cu Orlando City și va evolua în Major League Soccer începând cu vara anului 2026. Deja a semnat cu clubul din America, iar astfel spaniolii au demarat căutările pentru înlocuirea francezului.

Clubul american l-a dorit insistent în această perioadă, iar în cele din urmă părțile au ajuns la un acord. Griezmann a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2027–2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Atacantul francez va continua să poarte tricoul cu numărul 7 și în America.

Antoine Griezmann pleacă de la Atletico Madrid. Spaniolii îl vor pe Julian Brandt, de la Borussia Dortmund

Înlocuitorul pe care a pus ochii echipa din LaLiga este Julian Brandt! Jucătorul este sub contract cu Borussia Dortmund din 2019 și este cel mai vechi fotbalist din actualul lot, dar nu va mai continua să joace pentru trupa de pe Westfalenstadion din vara viitoare.

Contractul acestuia expiră la finalul sezonului actual și conducerea clubului a renunțat să mai insiste pentru prelungirea sa, după ce a primit semnale că fotbalistul nu este dispus să negocieze.

Însă, pe lângă Atletico Madrid, de transferul lui Brandt mai sunt interesate câteva cluburi importante ale Europei, printre care Inter Milano, Aston Villa, AS Roma, Newcastle United, AC Milan, Tottenham Hotspur, Juventus și Bayer Leverkusen.

Brandt are un salariu anual de 8 milioane de euro la Dortmund, dar unele echipe i-au pus pe masă o remunerație cu 50 la sută mai mare, de 12 milioane de euro pentru fiecare sezon de contract.

Julian Brandt, evoluții solide la Borussia Dortmund

Julian Brandt (29 de ani) este născut la Bremen și s-a format la juniorii cluburilor SC Borgfeld, FC Oberneuland și VfL Wolfsburg. La nivel de seniori a evoluat pentru Bayer Leverkusen II (2014 / cumpărat cu 500.000 de euro), Bayer Leverkusen (2014-2019) și Borussia Dortmund (2019-2026 / cumpărat cu 25 de milioane de euro). Are 48 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, cu care a participat la CM 2018 și CM 2022.

În palmaresul său se găsesc FIFA Confederations Cup (2017), medalie la Jocurile Olimpice (argint / 2016), UEFA European U19 Championship (2014), DFB-Pokal (2020-2021), finală de Champions League (2023-2024), Fritz Walter Medal U18 Gold (2014), includerea în Bundesliga Team of the Season (2018-2019, 2022-2023) și Bundesliga Player of the Month (ianuarie 2023, februarie 2023).

Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 20 de milioane de euro. În acest sezon, el are 11 goluri și trei pase decisive pentru clubul din Dortmund, într-un total de 37 de meciuri!