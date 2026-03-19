Brandt, Sule și Ozcan vor părăsi echipa în vara viitoare

Julian Brandt, jucător care este sub contract cu Borussia Dortmund din 2019 și este cel mai vechi fotbalist din actualul lot, nu va mai continua să joace pentru trupa de pe Westfalenstadion din vara viitoare. Contractul acestuia expiră la finalul sezonului actual și conducerea clubul a renunțat să mai insiste pentru prelungirea sa, după ce a primit semnale că fotbalistul nu este dispus să negocieze.

Alți doi jucători importanți, Niklas Sule (30 de ani) și Salih Ozcan (28 de ani) vor părăsi și ei clubul, în vara viitoare, în timp ce Emre Can (32 de ani), un alt jucător căruia îi expiră contractul, ar fi trebuit să primească o propunere de prelungire a înțelegerii până în 2027, dar încă nu s-au făcut pași în această direcție.

Lui Ricken și Kehl nu le-au fost propuse prelungirea înțelegerilor

Schimbările nu se termină la nivelul lotului. Contractele directorului general Lars Ricken și al directorului sportiv Sebastian Kehl expiră în 2027, dar clubul nu a făcut nicio ofertă pentru prelungirea acestora, semn că cei doi pot fi înlocuiți anul viitor.

Lars Ricken (49 de ani) a jucat pentru Dortmund (1993-2007) și a ocupat funcțiile de coordonator al sectorului juvenil, fiind promovat ca director general (CEO of Sport), în mai 2024. Sebastian Kehl (46 de ani) a fost legitimat și el la Borussia Dortmund (2002-2015), pentru ca apoi să fie numit ca director al departamentului de licențiere a jucătorilor (iunie 2018) și să fie instalat ca director sportiv (iunie 2022), înlocuindu-l pe Michael Zorc (63 de ani). Cei doi pot fi înlocuiți de Matthias Sammer (58 de ani), Karl-Heinz Riedle (60 de ani) sau Roman Weidenfeller (45 de ani), alți trei mari jucători ai clubului, primul fiind consultant și ceilalți doi ocupând acum poziția de ambasadori ai Borussiei.

Dezamăgirea este mare, pentru că șansele pentru câștigarea titlului în Bundesliga sunt destul de mici (se află la 9 puncte în spatele liderului Bayern Munchen), iar echipa a fost eliminată din Cupa Germaniei (0-1 cu Bayer Leverkusen / optimi de finală) și din Champions League (2-0 și 1-4 cu Atalanta / play-off-ul pentru calificarea în optimile de finală). Ultimul trofeu adus la Dortmund datează de acum cinci ani, Cupa Germaniei din 2021.

