'Bestia' Haaland, editie limitata! :) Agentul sau a facut anuntul: "Doar zece cluburi il pot cumpara!" Ce a spus Raiola 

Erling Haaland (20 ani) este una dintre revelatiile fotbalului.

Atacantul lui Dortmund este de neoprit, iar marile cluburi se bat pentru semnatura lui. Adus iarna trecuta de nemti de la Salzburg, Haaland a inscris pe banda rulanta, iar din vara anului urmator ar putea pleca din Germania. Norvegianul are o clauza de 75 de milioane de euro care se activeaza din iunie 2022, anunta CBS Sports.

Cluburi precum Barcelona sau Real Madrid l-ar avea pe lista pe tanarul marcator. Agentul jucatorului, Mino Raiola, a vorbit intr-un interviu pentru BBC despre viitorul starului sau.

"Doar zece cluburi isi pot permite sa il cumpere pe Haaland si sa ii ofere locul in care i-ar placea sa se afle dupa Dortmund. Patru din acele cluburi sunt in Anglia.

Este clar ca toata lumea il vede pe Erling ca pe unul dintre potentialele staruri ale viitorului, e foarte dificil ce a reusit el la varsta pe care o are", a spus Raiola.

27 de goluri in 25 de meciuri are Erling Haaland in acest sezon pentru Dortmund si 7 pase de gol.