Sansa imensa ratata de Real Madrid! Putea sa-l aduca pe Haaland pentru doar 8 milioane de euro! Ce jucatori au fost preferati

Haaland este unul din cei mai in forma fotbalisti ai lumii si este dorit de toti granzii Europei.

In urma cu doua sezoane Haaland evolua inca in campionatul natal, la Molde, dar era urmarit de mai multe echipe inca de pe atunci. Au avut castig de cauza cei de la RB Salzburg, care l-au luat pentru doar 8 milioane de euro. Surpriza vine insa de la Real Madrid, care il urmarea si ea, iar transferul ii costa pe 'galactici' tot 8 milioane de euro, cat au platit austriecii.

Un ziar apropiat de clubul de pe Santiago Bernanbeu, Marca, vorbeste despre intentiile madrilenilor de a-l transfera. Totusi, echipa condusa de Zidane a abandonat pista Haaland si a preferat sa mearga pe niste nume mai sonore in lumea tinerilor fotbalisti, Vinicius, Rodrygo si Reinier. A platit pentru cei 3 brazilieni peste 100 de milioane de euro, iar cei 3 inca nu au confirmat, spre deosebire de Haaland, care este considerat alaturi de Mbappe ca fiind viitor Balon de Aur.

Totusi, Real Madrid nu si-a luat gandul de la norvegian si spera ca in viitorul apropiat sa-l poata transfera de la Dortmund. Relatiile bune dintre cele doua cluburi pot facilita aceasta mutare, iar un alt plus pe care il are Florentino Perez in negocieri este Mino Raiola, impresarul fotbalistului, care este de asemenea in relatii cordiale cu madrilenii.