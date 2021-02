"Facea la 16 ani ce fac Mbappe si Haaland acum!" Cine este starul cu care sunt comparati cei doi pusti minune ai fotbalului mondial

Emile Heskey (43 de ani) nu e impresionat de cei doi fotbalisti care au stralucit in Champions League, Kylian Mbappe si Erling Haaland.

Fostul atacant al nationalei Angliei, pentru care a marcat 7 goluri in cele 62 de selectii, Emile Heskey, a intrat si el in dezbaterea momentului in fotbalul mondial.

"De fiecare data cand se discuta despre fotbalistii tineri care confirma o sa marsez pe Michael Owen. Eu ii compar pe cei tineri cu Owen, foarte multi specialisti nu compara vedetele tinere din fotbalul mondial cu Michael Owen. Il aduc in discutie pe Owen pentru tot ce a facut si pentru maturitatea de care dadea dovada. A jucat la cel mai inalt nivel de la varsta de 16 ani, dar apoi cariera i-a fost macinata de accidentari, din acel moment a survenit regresul lui", a precizat Emile Heskey.

Owen a vorbit si el despre perioada sa de glorie si problemele intampinate dupa ce a castigat Balonul de Aur.

"Pana la 20 de ani eram probabil printre cei mai buni din generatia mea. Apoi au inceput sa apara accidentarile. La 23 de ani eram deja in declin. Cand ai o ruptura de ligamente, nimic nu mai ca inainte. La mine s-a intamplat cand aveam 19 ani, iar la 21 am primit Balonul de Aur. Dar am fost la capacitatea maxima pana la 19 ani, la 21 - 22 eram inca bine, dar apoi a inceput declinul", a marturisit Michael Owen.