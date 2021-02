Mbappe si Haaland ii fac uitati pe Messi si Ronaldo! Cum arata cea mai buna echipa a saptamanii in Champions League! Barcelona nu da niciun jucator

UEFA a anuntat cea mai buna echipa din aceasta saptamana in Champions League.

Messi si Ronaldo nu se afla in cel mai bun prim 11, locurile lor fiind ocupate de noile staruri ale fotbalului, Kylian Mbappe si Erling Haaland.

De altfel, Barcelona nu are niciun reprezentant in echipa stabilita de UEFA, dupa infrangerea cu 4-1 in fata celor de la PSG, in timp ce, de la Juventus, a prins un loc in echipa doar Chiesa.

Clubul cu cei mai multi reprezentanti in echipa saptamanii este Liverpool, ai carui jucatori formeaza intregul bloc defensiv. Campioana Angliei a castigat cu 2-0 in fata celor de la RB Leipzig.

Iata cum arata echipa ideala a saptamanii in Champions League:

Alisson Becker (Liverpool) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ozan Kabak (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool) - Federico Chiesa (Juventus), Suso (Sevilla), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mane (Liverpool) - Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (PSG).