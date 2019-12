Bayern Munchen i-a gasit succesorul lui Neuer! Nemtii anunta transferul care blindeaza poarta bavarezilor! Ce portar vine pe Allianz Arena

Bayern Munchen a ajuns la un acord cu un portar din Bundesliga.

Manuel Neuer va implini 34 de ani in luna martie a anului viitor si Bayern Munchen i-a gasit deja un inlocuitor.

Conform nemtilor de la Bild, clubul bavarez s-a inteles cu portarul lui Schalke 04, Alexander Nubel.

Nubel (23 de ani) va semna cu Bayern un contract pe 5 ani de zile, incepand de la 1 iulie.

Portarul lui Schalke a fost protagonistul unui eveniment mai putin placut in urma cu doua etape, cand a facut un fault criminal in meciul de campionat cu Frankfurt. Nubel i-a pus talpa in piept lui Gacinovic si a primit o suspendare de 4 etape.