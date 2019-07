U Cluj si-a adus un fost preparator fizic de la Bayern Munchen, ca sa ajunga in sprint in Liga 1 de centenar

In aceasta vara, clujenii s-au intarit la capitolul oficiali, antrenori si jucatori.

Dupa ce a pierdut promovarea in barajul cu FC Hermannstadt (0-2, 1-0), Universitatea Cluj a decis sa nu mai scape ocazia sa se intoarca in Liga 1 in anul in care clubul implineste 100 de ani de existenta. Cristian Dulca, un tehnician cu o experienta de 10 ani la nivelul primelor doua ligi, dar si fostul selectioner al nationalei U21, a devenit noul antrenor principal, inlocuindu-l pe Bogdan Lobont, cel care s-a aflat la prima aventura in calitate de "principal". Dulca va fi ajutat de secundul Lucian Turcu, fostul jucator al “sepcilor rosii”, de directorul tehnic Mircea Cojocaru, de Alexandru Buza, specialist in nutritie, dar si de preparatorul fizic Riccardo Proietti.



Italianul in varsta de 50 de ani se anunta cea mai intesanta achizitie a „studentilor”, el avand in CV echipe ca Bayern Munchen (campion in Bundesliga, impreuna cu antrenorul Ottmar Hitzfeld), Udinese, Pescara, Empoli, Grasshopper Zurich, nationala Israelului, Al Jazira FC, Al Wahda FC sau Gaz Metan Medias. De altfel, la precendenta aventura in fotbalul romanesc, in 2018, el a facut minuni cu pregatirea fizica a celor de la Gaz Metan, condusi atunci de Mihai Teja, si a fost supranumit „Magicianul”, dupa ce fotbalistii sai erau cei mai bine pregatiti din Liga 1.



Proiectului clujean i s-a alaturat si Octavian Moraru in functia de team-manager. Impresarul moldovean a mai colaborat cu Gaz Metan Medias, Poli Iasi si FC Hermannstadt, aducand in fotbalul romanesc cativa jucatori interesanti. El este fiul lui Valerii Moraru, afaceristul in proprietatea caruia a intrat Rapidul in faliment, si a mai condus din postura de finantator pe Zimbru Chisinau. In conducerea clubului au ramas Radu Constantea (presedinte executiv), Cosmin Irimies (vicepresedinte) si Remus Campeanu (presedinte de onoare). Postul de manager general, ocupat pana in aceasta vara de Ioan Ovidiu Sabau, a ramas deocamdata vacant.



La capitolul sosiri de jucatori, „U” Cluj s-a intarit cu Carlos da Graca "Kay" (FK Senica), Andre Ceitil (Leixoes), Pedro Mendes (Gaz Metan Medias), Jose Costa (Penafiel), Inacio Miguel (Sporting Braga B), Hugo Firmino (Cova Piedade), Artur Craciun (Milsami Orhei), Alexandru Pop, Cozmin Dur-Bozoanca (Viitorul, imprumutati), Rares Pop, Octavian Ursu, Adrian Micas (imprumuturi incheiate), Andrei Gorcea, Tudor Vomir, Tudor Telcean, Alin Vasalie si Alexandru Oltean (promovati de la juniori).

Din echipa de anul trecut lipsesc Gabriel Giurgiu, Octavian Abrudan (retrasi din activitate), Sebastian Chitosca (CSA Steaua), Mircea Axente (ASU Poli Timisoara), Alexandru Coman (Metaloglobus), Ionut Ursu (Sepsi, imprumut incheiat), Tiberiu Capusa, Kofi Twumasi (Viitorul, imprumuturi incheiate), Norbert Janos (Ferencvaros II, imprumut incheiat), Laszlo Sepsi, Andrei Cordos, Razvan Greu, Iulian Dinu, Iuliu Hatiegan si Denis Hordouan (pusi pe lista de transferuri).