Arnold Garita (30 de ani) este pe picior de plecare de la formația israeliană Hapoel Beer Sheva, la care a apărut într-un singur meci oficial din acest sezon.

Arnold Garita pleacă în această iarnă de la Hapoel Beer Sheva



Jucătorul lui FC Argeș în sezonul 2022/2023, în care a marcat 14 goluri în 40 de apariții, nu intră în planurile lui Hapoel Beer Sheva nici pentru 2026 și este așteptat să părăsească clubul în această lună, scrie publicația israeliană Sport5.



Garita a jucat doar într-un meci din Conference League cu AEK Atena (0-1), disputat în iulie. La partidele din campionat nu a făcut parte nici măcar din lotul lui Hapoel Beer Sheva.

Garita a fost foarte aproape de FCSB



Înaintea transferului la Beer Sheva, în vara anului 2024, Garita a fost pe punctul de a semna cu FCSB. Gigi Becali anunța că e dispus să îi ofere atacantului un salariu lunar de 20.000 de euro, însă cu condiția ca fotbalistul camerunez să efectueze un control amănunțit la genunchi.



"Garita mi-a plăcut întotdeauna. Am auzit niște zvonuri că am semnat contractul cu el. Trebuia să vină luni să facă vizita medicală la genunchi și n-a venit.



Dacă n-a venit nici marți, i-am sunat impresarul și i-am zis să nu mai vină deloc. Aici nu ne jucăm, FCSB e club serios! Nu știu de ce n-a venit, nu mă interesează. Garita, la revedere", spunea Gigi Becali, în urmă cu un an și jumătate.

