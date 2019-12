Dezvaluiri INCREDIBILE: Lui Tiriac i s-a propus sa o preia pe Bayern Munchen!!! Ce raspuns a dat

Din articol Cat castiga Ion Tiriac din turneul ATP Masters 1000 de la Madrid

Ion Tiriac a refuzat sa preia conducerea clubului de fotbal Bayern Munchen.

S-a intamplat in 1985, cand germanii i-au oferit miliardarului roman sansa de a prelua clubul german, insa campionul de la Roland Garros din 1970 s-a opus, motivand ca nu s-ar pricepe la fotbal indeajuns de bine.

"Eu am avut decenta si moralitatea cand mi s-a oferit acum 30-35-45 de ani Bayern Munich pe masa sa spun Beckenbauer. Altcineva e foarte bun pentru asta, eu pot sa va spun cum sa faceti lojele si cum sa castigati mai multi bani, dar nu intru in fotbal," a spus Ion Tiriac intr-un interviu acordat pentru Eurosport. In prezent, Bayern ocupa locul 7 in Bundesliga, la 7 puncte in spatele liderului Monchengladbach, dar a fost singura echipa care a reusit sa obtina maximumul de puncte in faza grupelor Ligii Campionilor.

Cat despre competitia Masters 1000 din acelasi oras unde se desfasoara prima editie a Cupei Davis cu noul format, Tiriac a spus: „As vinde turneul de la Madrid, pentru ca am obosit sa ma bat cu toti nebunii, cu toti dobitocii, cu primarul. Duminica trecuta m-a intrebat daca nu fac un stadion nou. Eu nu mai pot. Saptamana trecuta am vorbit cu prim-ministrul de la Bayern, sa vad daca vor sa construiasca sau nu un stadion. E ghinionul meu ca turneul e intr-o tara (n.r. Spania) unde cel mai ieftin bilet e de sapte euro, pe cand in Germania e de 47 de euro.”

„Madridul castiga din treaba asta cu turneul 130 de milioane de euro, din taxe, din hoteluri etc. Nu zic ca vreau nici 10% din cat obtin ei. Mie imi da 7-8 milioane orasul. Dar acum imi mai trebuie un stadion de 10.000 de locuri,” a adaugat acelasi Ion Tiriac pentru SportED Talks.