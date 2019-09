Lovitura pentru Borussia! Jurgen Klopp l-a indemnat pe Coutinho sa mearga la rivala Bayern Munchen 

Klopp a vorbit despre plecarea lui Coutinho in Bundesliga, la Bayern Munchen si sfaturile pe care i le-a dat brazilianului

Fostul antrenor al lui Philippe Coutinho a marturisit ca a vorbit cu brazilianul in legatura cu plecarea sa de la Barcelona si l-a indemnat sa plece in Germania dar nu la Borussia, fosta sa echipa, ci la rivala, Bayern Munchen.

Klopp a confirmat interesul lui Liverpool pentru Coutinho in aceasta vara, insa nu au avut banii suficienti pentru a-l readuce pe brazilian. Intr-un interviu acordat celor de la Bild, Klopp a vorbit despre Philippe Coutinho.

"Coutinho e un jucator grozav pe care nu am vrut sa il lasam sa plece, dar Barcelona ne-a obligat, din punct de vedere financiar. Nu le-am putut refuza oferta. Este jucator de clasa mondiala si va fi un transfer senzational atat pentru Bayern, cat si pentru Bundesliga. Cand am auzit prima data despre posibilitatea ca el sa ajunga acolo, am stiut ca va fi un lucru bun pentru ambele parti", a spus Klopp pentru Bild.

Nu il regaseste in stilul celor de la Dortmund

Neamtul nu l-ar fi vazut pe Coutinho in tricoul celor de la Borussia din cauza stilurilor diferite de joc.

"Nu si-ar fi gasit locul la Borussia la fel de bine cum o va face la Bayern. Oricum, sper ca Dortmund sa castige titlul anul acesta. Este plictisitor sa castige Bayern in fiecare an", a declarat Klopp.

Coutinho a jucat 5 sezoane in tricoul celor de la Liverpool. In anul 2018 a parasit-o pe Liverpool pentru a se alatura celor de la Barcelona in schimbul sumei de 145 de milioane de euro. Brazilianul nu s-a adaptat la Barcelona iar in vara acestui an a fost cedat sub forma de imprumut celor de la Bayern Munchen cu optiune de cumparare la anul.