OFICIAL! Lovitura data de Chelsea! Jucatorul care a fost dorit cu insistenta de Bayern Munchen in vara a semnat

Callum Hudson-Odoi a semnat un contract pentru urmatorii cinci ani.

Callum Hudson-Odoi a fost dorit cu insistenta de Bayern Munchen in vara si bavarezii au oferit aproximativ 50 de milioane de euro pentru tanarul jucator.

Atacantul care va implini 19 ani in noiembrie a semnat prelungirea cu Chelsea pentru urmatoarele cinci sezoane. Hudson-Odoi a avut in sezonul trecut cinci goluri si s-a impus in primul 11 al londonezilor.

"E un sentiment extraordinar. A fost o asteptare lunga, dar acum este gata si sunt foarte fericit pentru asta. Sunt jucatorul lui Chelsea de cand aveam opt ani si acesta este clubul potrivit pentru mine. Imi doresc sa castig cat mai multe trofee posibile, sa castig cat mai multe jocuri posibile si sa contribui cu multe goluri", a spus Hudson-Odoi.

"Callum este un talent fantastic. Va fi in centrul atentiei pentru aceasta echipa si pentru Anglia. Vreau sa lucrez cu el si vreau sa il ajut sa isi imbunatateasca jocul. Callum poate arata la Chelsea ca va fi un jucator de talie mondiala si cred cu adevarat asta", a spus Frank Lampard, antrenorul lui Chelsea

Hudson-Odoi este la Chelsea de la opt ani si a debutat la echipa mare pe 28 ianuarie 2018 intr-o victorie cu 3-0 contra celor de la Newcastle.

In 2014 Callum Hudson-Odoi era copil de mingi la Chelsea intr-un meci din Liga Campionilor si Samuel Eto'o ia oferit un moment de neuitat.