Selecționerul german Julian Nagelsmann a surprins convocând nu mai puțin de patru portari la națională pentru ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026, vineri în deplasare cu Luxemburg și apoi luni acasă cu Slovacia.

Tehnicianul de 38 de ani a explicat însă motivele convocării celor patru goalkeeperi, Oliver Baumann (Hoffenheim, 8 selecții), Alexander Nubel (VfB Stuttgart, 2 selecții), Noah Atubolu (Freiburg, debutant) și Finn Dahmen (Augsburg, debutant).

Oliver Baumann este acum titularul din poartă



Nagelsmann și-a motivat decizia prin nevoile pe care le are la ”managementul antrenamentelor”.

”Avem perioade lungi de antrenamente, iar la final mulți jucători vor să șuteze la poartă, pentru a putea intra în ritmul de joc. Iar când facem aceste exerciții cu șuturi, nu trebuie să fie mereu același portar între buturi” - cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pe scurt, a explicat selecționerul Germaniei.

Cert este că în acest moment titularul postului de goalkeeper în naționala lui Julian Nagelsmann este Oliver Baumann, veteranul de 35 de ani de la Hoffenheim care a debutat anul trecut la prima reprezentativă.



Clasamentul din grupa Germaniei din preliminariile CM 2026: cum-necum, nemții tremură

