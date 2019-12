FABULOS! Mesajul de peste 165 de mii de likeuri al celor de la Bayer Leverkusen dupa victoria cu Bayern Munchen! Ce au putut sa scrie pe retelele de socializare

Bayer Leverkusen a produs surpiza in campionatul Germaniei si a invins-o pe Bayern Munchen scor 2-1 pe terenul bavarezilor. Leon Bailey a marcat ambele goluri pentru Leverkusen si a adus 3 puncte uriase pentru echipa sa. Dupa incheiera partidei, cei de la Leverkusen au postat un mesaj pe retelele de socializare prin care il ironizeaza pe atacantul celor de la Bayern Munchen, Robert Lewandowski.

In partida din Champions League pe care Bayern a disputat-o in fata celor de la Steaua Rosie Belgrad, Lewandowski a reusit sa marcheze 4 goluri si a postat un mesaj pe Twitter.

"Trebuie sa marturisesc...Sunt depedent sa marchez goluri!", a fost mesajul lui Lewandowski.

Cei de la Bayer Leverkusen l-au irnoziat pe starul plonez cu mesaj care a strans peste 165 de mii de aprecieri si 37 de mii de share-uri. "Te putem ajuta sa te vindeci de asta!", a fost mesajul postat de cei de la Bayer Leverkusen.

We can help cure that. https://t.co/h0ilhTdM2B