Bayern Munchen a reinceput antrenamentele. Campioana Germaniei s-a antrenat cu portile inchise, in conditii speciale

Liga Germana de Fotbal le ceruse cluburilor sa nu se reintoarca pe teren pana pe 5 aprilie, pentru a preveni raspandirea coronavirusului.

Luni, jucatorii lui Bayern Munchen s-au reintors la antrenamente, pentru prima data de cand meciurile din Bundesliga au fost suspendate, pe 13 martie, din cauza inmultirilor cazurilor de coronavirus. Campioana Germaniei este prima echipa care isi reia activitatea, dupa ce autoritatile sportive nationale le cerusera cluburilor sa nu isi cheme jucatorii pe teren inainte de 5 aprilie. Bavarezii au fost testati pentru coronavirus, li s-a facut instructajul medical, au fost tinuti sub observatie de departamentul medical al clubului, iar acum s-au antrenat pentru prima data in aer liber, in grupuri restranse, angajatii impunand coordonarea cu actiunile guvernamentale si respectarea unor masuri stricte de igiena. Grupurile s-au schimbat in vestiare diferite, s-au antrenat pe terenuri alaturate sau la mare distanta unele de altele, gazoanele au fost udate dupa fiecare sedinta de pregatire, iar echipamentele si mingile au fost spalate imediat dupa finalul acestora. De asemenea, la baza de pregatire nu au fost primiti suporteri, pentru a urmari antrenamentul din tribuna, iar Bayern a transmis un comunicat prin care le cerea fanilor sa urmeze intocmai carantina si izolarea, pana la noi instructiuni.

Pana acum, in Germania au fost inregistrate mai mult de 100.000 de infectari cu coronavirus si in jur de 1.500 de decese, mult mai putin decat media europeana, in principal datorita actiunilor ferme si timpurii ale autoritatilor, dar si complexelor sisteme medical si de cercetare ale tarii, unele dintre cele mai eficiente din lume. Guvernul, care a comandat cel putin 300.000 de teste pe saptamana, a anuntat ca, in perioada urmatoare, va intensifica campania de testare si va elibera „certificate de imunitate”, pentru ca cei care au in sange anticorpii specifici Covid-19 sa se poate intoarce in societate si la serviciu.