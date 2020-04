Se anunta DEZASTRU in luna aprilie din cauza pandemiei de coronavirus in Ucraina | Cum l-a presat un tenismen pe Elon Musk sa-i ajute pe bolnavii ucraineni

Ucraineanul care l-a rapus pe Roger Federer la Wimbledon face presiuni pentru ca Elon Musk sa trimita ventilatoare in sprijinul bolnavilor din tara sa.

Presedintele Tesla, Elon Musk a sarit in ajutorul tarilor ai caror pacienti imbolnaviti de virusul SARS-CoV-2 sufera din cauza lipsei de aparatura in spitale. Din acest motiv, miliardarul american a anuntat pe Twitter ca este dispus sa livreze ventilatoare in orice punct al lumii, atat timp cat compania sa are capacitatea de a patrunde granitele pentru a livra aparatele.

"Avem ventilatoare in plus aprobate de FDA (n.r. Federatia Americana de Alimente si Medicamente) pe care le vom trimite spitalelor din intreaga lume care se afla in zonele in care Tesla face livrari. Costurile ventilatoarelor si livrarilor vor fi suportate de noi. Singura noastra cerinta este ca ventilatoarele sa fie folosite imediat pentru ajutorarea pacientilor, si nu lasate undeva intr-un depozit. Va rog informati-ma pe mine sau compania Tesla," scria Elon Musk pe Twitter intr-un anunt menit sa suplineasca deficitele suferite de spitalele din tarile mai putin dotate, precum cele din Europa de Est.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country????????????! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊???? — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

"Situatia din Ucraina va fi dezastruoasa in scurt timp"



Experimentatul tenismen Sergiy Stakhovsky i-a replicat inventatorului american, scriindu-i: "Stimate domnule Musk, situatia din Ucraina va fi dezastruoasa in scurt timp. V-as ruga cu amabilitate sa luati in considerare oferirea unui sprijin medical pentru tara mea. Ulana Nadia Suprun (n.r. fost Ministru al Sanatatii in Ucraina) are integritatea necesara pentru a se ocupa de asta. Multumesc foarte mult pentru actiunile tale," si-a incheiat Stakhovsky mesajul.

Gandul lui Stakhovsky a fost impartasit de ambasadorul Ucrainei in SUA: "Draga Elon, Ucraina este a doua cea mai mare tara din Europa de Est, cu o populatie de peste 40 de milioane. Pandemia se apropie de apogeu, iar luna aprilie va fi cea mai dificila. Oamenii din spitalele noastre au nevoie de ventilatoare si suntem gata sa cooperam. Multumim," a replicat Ambasada Ucrainei la New York City la acelasi anunt facut de Elon Musk.

Special thanks to @Tesla for a donation of 40 ventilators to our team at NYC Health + Hospitals/Elmhurst #inQueens. These will be essential in the fight against the #coronavirus. pic.twitter.com/X3EwUxGFMl — NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) March 31, 2020

Fostul ministru al Sanatatii, Ulana Suprun i-a transmis la randul sau nevoia ucrainenilor de a avea ventilatoare in spitale, comunicandu-i miliardarului Elon Musk ca "Ucraina este intr-o nevoie cumplita de ventilatoare." Pana in prezent, Elon Musk a livrat 1255 de ventilatoare in statul California, 40 in New York City si intentioneaza sa ajute si alte tari aflate in nevoie, precum Ucraina lui Sergiy Stakhovsky si a Elinei Svitolina.

Ucraina a inregistrat pana acum 1319 de cazuri depistate pozitiv cu noul coronavirus, inregistrand 38 de decese cauzate de virusul SARS-CoV-2.

Sergiy Stakhovsky este cunoscut pentru infrangerea administrata lui Roger Federer in turul 2 la editia 2013 a turneului de la Wimbledon, esec prin care i-a intrerupt elvetianului seria de 36 de Grand Slam-uri consecutive in care a ajuns cel putin pana in faza sferturilor de finala.