CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45! Pancu poate face un pas important pentru îndeplinirea „misiunii play-off”

CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45

Partida CFR Cluj - Oțelul, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 17:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

CFR Cluj vine după victoria din finalul anului 2025, scor 1-0 cu FC Botoșani, și se află pe locul 11 în Superliga, la nouă lungimi de ultimul loc ce duce în play-off.

De cealaltă parte, UTA se află pe poziția a șaptea și vrea să își recapete poziția de play-off de la UTA, arădenii având două cu două puncte mai mult, dar și un meci în plus. Ultima partidă al gălățenilor din Superliga a fost contra lui FC Argeș și s-a încheiat cu un succes, scor 2-1.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria 4-1 a Oțelului.

