CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45! Pancu poate face un pas important pentru îndeplinirea „misiunii play-off”

CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45! Pancu poate face un pas important pentru îndeplinirea „misiunii play-off” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj - Oțelul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:45.

TAGS:
CFR ClujSuperligaotelul
Din articol

CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45

Partida CFR Cluj - Oțelul, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 17:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

CFR Cluj vine după victoria din finalul anului 2025, scor 1-0 cu FC Botoșani, și se află pe locul 11 în Superliga, la nouă lungimi de ultimul loc ce duce în play-off.

De cealaltă parte, UTA se află pe poziția a șaptea și vrea să își recapete poziția de play-off de la UTA, arădenii având două cu două puncte mai mult, dar și un meci în plus. Ultima partidă al gălățenilor din Superliga a fost contra lui FC Argeș și s-a încheiat cu un succes, scor 2-1.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria 4-1 a Oțelului.

Daniel Pancu, reacție fermă cu privire la situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj

Pancu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Oțelul Galați de duminică, de la ora 17:45, redată în format live text de către Sport.ro. 

Tehnicianul ardelenilor a susținut că nu a avut niciodată intenția să își bată joc de Deac, creându-se o imagine mult denaturată. 

Pancu a explicat că a luat decizia pe care a considerat-o cea mai bună pentru CFR Cluj și pe care și-o asumă 100%. 

„Doar decizia mea, 100%, am discutat cu el și atunci. Îmi pare rău că s-au creat multe discuții în jurul acestui subiect, eu sunt mai pragmatic și mai direct. În mod normal, deciziile antrenorului nu se discută niciodată, toată lumea poate avea păreri. Eu sunt colaborator, am contract cu o televiziune de 7-8-9 ani, acolo sunt păreri, dar eu sunt antrenor și trebuie să iau decizii.

Nu știu, dacă m-ar fi întrebat Vali Moraru care este părerea mea, aș fi spus că este decizia antrenorului. Au fost mulți care au comentat. Dar fiind vorba despre o legendă... Legendă ești, nu are cum să te mai dea jos nimeni din poziția asta. El e un jucător cu care am fost coleg, pe care îl respect enorm, așa cum respect absolut toți antrenorii foarte importanți sau foști jucători din fotbalul românesc. Nu am cum să îmi bat joc niciodată de nimeni.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
CFR Cluj transferă de la rivale! Daniel Pancu confirmă: „A semnat acum”
CFR Cluj transferă de la rivale! Daniel Pancu confirmă: „A semnat acum”
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut”
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut”
Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac
Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac
ULTIMELE STIRI
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB



Recomandarile redactiei
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71
Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Dorinel Munteanu îi spune ”pas” echipei naționale: ”Sunt antrenorul Oțelului și punct!”
Dorinel Munteanu îi spune ”pas” echipei naționale: ”Sunt antrenorul Oțelului și punct!”
Oțelul - Petrolul Ploiești 0-0. Gazdele au dominat, prahovenii au ratat o ocazie imensă în finalul meciului
Oțelul - Petrolul Ploiești 0-0. Gazdele au dominat, prahovenii au ratat o ocazie imensă în finalul meciului
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!