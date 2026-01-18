CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45! Pancu poate face un pas important pentru îndeplinirea „misiunii play-off”

CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45
Partida CFR Cluj - Oțelul, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 17:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.
CFR Cluj vine după victoria din finalul anului 2025, scor 1-0 cu FC Botoșani, și se află pe locul 11 în Superliga, la nouă lungimi de ultimul loc ce duce în play-off.
De cealaltă parte, UTA se află pe poziția a șaptea și vrea să își recapete poziția de play-off de la UTA, arădenii având două cu două puncte mai mult, dar și un meci în plus. Ultima partidă al gălățenilor din Superliga a fost contra lui FC Argeș și s-a încheiat cu un succes, scor 2-1.
Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria 4-1 a Oțelului.
Daniel Pancu, reacție fermă cu privire la situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj
Pancu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Oțelul Galați de duminică, de la ora 17:45, redată în format live text de către Sport.ro.
Tehnicianul ardelenilor a susținut că nu a avut niciodată intenția să își bată joc de Deac, creându-se o imagine mult denaturată.
Pancu a explicat că a luat decizia pe care a considerat-o cea mai bună pentru CFR Cluj și pe care și-o asumă 100%.
„Doar decizia mea, 100%, am discutat cu el și atunci. Îmi pare rău că s-au creat multe discuții în jurul acestui subiect, eu sunt mai pragmatic și mai direct. În mod normal, deciziile antrenorului nu se discută niciodată, toată lumea poate avea păreri. Eu sunt colaborator, am contract cu o televiziune de 7-8-9 ani, acolo sunt păreri, dar eu sunt antrenor și trebuie să iau decizii.
Nu știu, dacă m-ar fi întrebat Vali Moraru care este părerea mea, aș fi spus că este decizia antrenorului. Au fost mulți care au comentat. Dar fiind vorba despre o legendă... Legendă ești, nu are cum să te mai dea jos nimeni din poziția asta. El e un jucător cu care am fost coleg, pe care îl respect enorm, așa cum respect absolut toți antrenorii foarte importanți sau foști jucători din fotbalul românesc. Nu am cum să îmi bat joc niciodată de nimeni.