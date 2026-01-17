Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, ajuns la 79 de ani, se pregătește să bage buldozerele pe șantier chiar luna viitoare. Este cel mai ambițios plan imobiliar dezvoltat de familia Dragomir până în prezent, ridicat pe o suprafață de aproximativ 11.300 de metri pătrați. Terenul are o istorie interesantă, fiind achiziționat încă din 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a patronului FCSB.



Profit.ro notează că proiectul prevede ridicarea a trei blocuri turn, fiecare având un regim de înălțime de 11 etaje. În total, complexul va avea o suprafață desfășurată de aproape 37.000 de metri pătrați.



Cartier de lux de pe malul lacului



Ansamblul rezidențial, care va purta numele „Crystal” – brandul consacrat al familiei Dragomir – va pune pe piață 303 apartamente, variind de la o cameră până la patru camere. Bogdan Dragomir, fiul fostului președinte LPF, se ocupă îndeaproape de dezvoltarea care promite și 390 de locuri de parcare, majoritatea situate la demisol.



Dragomir anticipa anvergura acestei construcții încă de acum trei ani, când explica entuziasmat potențialul zonei și calitatea lotului negociat cu latifundiarul din Pipera.



„Va fi cel mai mare proiect pe care l-am făcut până acum și va fi spectaculos. Cred că e cel mai bun pământ pe care l-a avut Becali acum la vânzare. Are acces la strada Emil Racoviță și este deasupra lacului. Vom avea și un împrumut bancar pentru acest proiect. Investiția este estimată în jurul a 30 de milioane de euro”, spunea Dumitru Dragomir.



Familia „Oracolului din Bălcești” nu este la prima ispravă de acest gen. În martie 2024, aceștia au finalizat „Crystal North”, un alt ansamblu rezidențial situat la doar 500 de metri distanță de noul șantier, demonstrând o continuitate solidă în investițiile imobiliare din nordul Capitalei.

