„Lupii” păreau condamnați în urmă cu doar câteva săptămâni, salvarea de la retrogradare părând o misiune imposibilă. Deși distanța până la primul loc care asigură menținerea în prima ligă este încă uriașă, de 14 puncte, echipa a arătat semne vitale în ultima perioadă, reușind să lege o serie de rezultate pozitive (două victorii și două înfrângeri) care le dau speranțe fanilor pentru a doua jumătate a sezonului.



Gazdele sunt neînvinse în ultimele patru partide oficiale. Seria a inclus remize valoroase în deplasare, pe terenurile grele de la Old Trafford și Goodison Park, dar și victorii entuziasmante: un 3-0 sec cu West Ham și un 6-1 demolator cu Shrewsbury în Cupă.



Wolves - Newcastle, LIVE pe VOYO, ora 16:00!



Confruntarea cu trupa lui Eddie Howe deschide o serie de foc pentru Wolverhampton. Următoarele etape le aduc în cale adversari de calibru: o deplasare la Manchester City, urmată de meciuri acasă cu Bournemouth și Chelsea. În acest context, avantajul terenului propriu din această duminică devine esențial pentru a menține vie flacăra salvării.



De partea cealaltă, Newcastle traversează o perioadă fluctuantă. „Coțofenele” au trăit momente de euforie pe St. James’ Park, reușind o victorie dramatică, 4-3 cu Leeds, grație unui gol marcat pe final, și o calificare la penalty-uri în FA Cup în fața lui Bournemouth, după un 3-3 spectaculos.



Totuși, moralul oaspeților a fost afectat la mijlocul săptămânii, când au pierdut prima manșă a semifinalei Carabao Cup împotriva lui Manchester City. Forma în deplasare rămâne o problemă pentru Newcastle, care, în ciuda succesului recent cu Burnley, a arătat inconstanță departe de casă în ultimele luni.

