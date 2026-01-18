Craiova a mai încasat o lovitură, la o lună după dezastrul de la Atena. Anunțul UEFA

Craiova a mai încasat o lovitură, la o lună după dezastrul de la Atena. Anunțul UEFA Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a ratat absolut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League, după 2-3 contra lui AEK Atena, în ultima rundă din faza principală.

TAGS:
Universitatea CraiovaPavlo IsenkoAEK AtenaUEFA
Din articol

Pavlo Isenko, suspendat de UEFA după AEK Atena - Universitatea Craiova

Deși a condus cu 2-0 la Atena până în minutul 64, Universitatea Craiova s-a văzut eliminată. AEK a marcat de trei ori, ultimele două reușite venind în minutele 90+8 și 90+14, iar celelalte rezultate din grupa unică au trimis formația olteană pe locul 25, primul de sub linie.

Imediat după ce Luka Jovic a transformat penalty-ul și a făcut 3-2 pentru AEK, portarul Pavlo Isenko a văzut direct cartonașul roșu. Ucraineanul de la Universitatea Craiova a protestat vehement la adresa arbitrului Giorgi Kruashvili și a fost potolit cu greu de colegi.

La aproximativ o lună după meciul de tristă amintire de la Atena, Comisia de Disciplină din cadrul UEFA a publicat decizia în cazul lui Isenko: suspendare de două meciuri în competițiile organizate de forul european.

În aceste condiții, dacă Isenko va continua la Craiova și în sezonul următor, iar oltenii vor merge în cupele europene, portarul din Ucraina nu va avea drept de joc în prima dublă manșă din preliminarii.

Pavlo Isenko, achiziționat în vara anului trecut de la Vorskla Poltava, pentru 350.000 de euro, a strâns 26 de meciuri la Universitatea Craiova. A încasat 31 de goluri, iar în 7 partide și-a păstrat poarta intactă.

S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul pentru optimile Conference League

Partidele se vor disputa pe 19 februarie (turul) și 26 februarie (returul).

Crystal Palace, una dintre favoritele Conference League, va înfrunta formaţia bosniacă HSK Zrinjski Mostar în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiției, conform tragerii la sorţi efectuate vineri, la Nyon.

Primul meci va avea loc pe 19 februarie, în Bosnia, iar returul pe 26 februarie, la Londra.

Fiorentina, dublă finalistă a competiţiei, va întâlni echipa poloneză Jagiellonia Bialystok.

  • KuPS Kuopio (Finlanda) - Lech Poznan (Polonia)
  • FC Noah (Armenia) - AZ Alkmaar (Olanda)
  • HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina) - Crystal Palace (Anglia)
  • Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Fiorentina (Italia)
  • KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Samsunspor (Turcia)
  • FC Drita (Kosovo) - NK Celje (Slovenia)
  • Sigma Olomouc (Cehia) - Lausanne-Sport (Elveţia)
  • Omonia Nicosia (Cipru) - HNK Rijeka (Croaţia)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”
ULTIMELE STIRI
Strasbourg – Metz 2-1! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Strasbourg – Metz 2-1! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
Victorie mare pentru CSM Bucureşti! Succes cu a şasea clasată din Liga Campionilor
Victorie mare pentru CSM Bucureşti! Succes cu a şasea clasată din Liga Campionilor
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese



Recomandarile redactiei
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Duel echilibrat în Premier League
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Duel echilibrat în Premier League
Victorie mare pentru CSM Bucureşti! Succes cu a şasea clasată din Liga Campionilor
Victorie mare pentru CSM Bucureşti! Succes cu a şasea clasată din Liga Campionilor
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Cum de nu a fost gol?! Parada senzațională din Universitatea Craiova - Sparta Praga
Cum de nu a fost gol?! Parada senzațională din Universitatea Craiova - Sparta Praga
Rădoi se înclină în fața unui jucător de la Craiova: "Vreau să-i mulțumesc, m-a surprins încă o dată"
Rădoi se înclină în fața unui jucător de la Craiova: "Vreau să-i mulțumesc, m-a surprins încă o dată"
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!