"Bayern m-a vrut, dar am ales Steaua". INTERVIU EXCLUSIV cu Ianis Stoica. In cat timp promite sa devina titular si cum l-a poreclit Bizonul

Ianis Stoica a debutat cu gol in echipa stelistilor cand avea doar 14 ani! Inainte de asta, el a jucat doi ani in Germania, la Freiburg, si a fost aproape de un transfer la campioana Germaniei.

"Am jucat un meci cu Bayern Munchen si a urmat un interes al lor, dar atunci eram la Steaua si am ales Steaua in loc de Bayern deoarece stiam ca am sanse mult mai mari aici", a povestit el.

Fiul fostului fundas Pompiliu Stoica si-a propus sa devina titular la liderul Ligii I in cel mult un an si jumatate.

"Intr-un an si jumatate cred ca pot fi titular! Simt ca pot si nu vad de ce nu mi-as propune asta", a mai spus el.

Bizonul Gnohere are grija de micul Ianis.



"M-a poreclit "copilul meu" si ma ajuta foarte mult mereu", a mai dezvaluit el.

La doar 15 ani, Ianis Stoica nu are timp de plimbari si petreceri. Se gandeste numai la fotbal.

"Ma gandesc mereu la urmatorul antrenament. Zilele libere sunt putine la mine si in acele zile ma pregatesc pentru ce urmeaza", a mai spus el pentru ProTV si www.sport.ro

Pustiul minune al stelistilor e titular si in nationala de juniori a Romaniei! Ultimul meci a fost de groaza pentru Ianis Stoica. Romania U16 a fost invinsa cu 1-6 de Cehia.