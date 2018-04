"Ati vazut ce bine au jucat!" Principalul MOTIV care-i ingrijoreaza pe campionii Germaniei. Bayern - Sevilla azi, la ora 21:45

Rezumatele meciurilor din Liga Campionilor sunt in aceasta seara la ora 23:50, pe PRO X.

Campioni matematic dupa etapa trecuta, Bayern Munchen se va concentra cel mai mult acum pe Liga Campionilor. Mai intai, trebuie sa treaca de Sevilla in aceasta seara pe Allianz Arena. In mansa tur, Bayern s-a impus in Spania cu scorul de 2-1.

Potrivit Bild, olandezul Arjen Robben a declarat: "Suntem chiar multumiti de rezultatul din meciul tur. Ati vazut ce bine au jucat cei de la Sevilla. Se poate intampla orice in fotbal. Ei au jucat chiar bine cu United. Sunt o echipa foarte buna si periculoasa. Suntem pregatiti de orice si nu vom juca la egal. Noi mereu jucam la victorie" , a spus Robben.

In cealalta parte, antrenorul Vincenzo Montella a declarat in cadrul conferintei de dinaintea meciului: "Nu este o misiune imposibila. Noi putem castiga daca avem incredere in noi. Noi vrem sa jucam cum o facem mereu, asa cum am facut in prima mansa, Trebuie sa muncim, sa fim compacti si sa avem rabadare in aparare, sa nu facem greseli. Ne trebuie si putin noroc" , a pus Montella.

Sevilla ocupa abia locul 7 in LaLiga, iar etapa trecuta au suferit o infrangere dureroasa, 0-4 cu Celta Vigo.