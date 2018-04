Uriasul Heynckes, moment amuzant la conferinta: "M-am intalnit cu o batranica in lift, m-a intrebat daca tin cu Bayern!" :)

Inainte de meciul cu Augsburg, care o poate face matematic campioana pe Bayern, Jupp Heynckes le-a povestit jurnalistilor in intamplare amuzanta petrecuta in hotelul echipei.

"Am luat liftul sa cobor la parter, iar la etajul 5 s-a suit un cuplu de batranei. Eu aveam cu mine o geanta cu stema lui Bayern, iar doamna mi-a zis incantata: <<Ooo, sunteti suporter Bayern? Ce frumos!>> Am zambit si i-am zis ca sunt."

"M-a amuzat, m-a facut sa cobor cu picioarele pe pamant. Erau turisti din America. Si Bastian Schweinsteiger tocmai imi spusese ca acolo, in America, toata lumea ma cunoaste. Ei, uite ca nu e chiar asa.", a spus Heynckes.

