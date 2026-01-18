Trupa lui Unai Emery a transformat arena din Birmingham într-o veritabilă fortăreață în acest sezon. „Leii” au legat 11 victorii consecutive în toate competițiile pe teren propriu, o performanță pe care clubul nu a mai atins-o la acest nivel de intensitate.



Dacă se impun astăzi în fața „caramelelor”, gazdele vor egala o serie ce datează tocmai din sezonul 1971-1972, când au obținut 12 succese la rând acasă. Miza este uriașă pentru Villa, care se menține în plasa liderilor Arsenal și Manchester City, ocupând locul 3 în Premier League.



De partea cealaltă, Everton traversează o iarnă complicată sub comanda scoțianului David Moyes. Oaspeții au obținut o singură victorie în ultimele șapte partide și vin după o serie de trei meciuri fără succes, incluzând un eșec usturător acasă, 2-4 cu Brentford. Totuși, Everton nu este o victimă sigură în deplasare, unde a reușit recent trei victorii și o remiză în ultimele cinci jocuri de campionat.



Aston Villa - Everton, LIVE pe VOYO, ora 18:30!

Un punct de atracție major al întâlnirii îl reprezintă revenirea lui Jack Grealish pe teren. Împrumutat de la Manchester City la Everton, mijlocașul și-a ispășit suspendarea de o etapă și este gata de joc. Aportul său este vital pentru Moyes, Grealish fiind al doilea cel mai creativ jucător din ligă în acest sezon, cu 36 de ocazii create din acțiune, fiind depășit doar de Jeremy Doku (39).



Ambele echipe au probleme de lot. Unai Emery nu se poate baza pe Boubacar Kamara, accidentat la genunchi în meciul de Cupă cu Tottenham, iar portarul Emiliano Martinez este incert din cauza unei probleme la gambă. Vestea bună pentru gazde este revenirea atacantului Ollie Watkins în primul 11, după ce a fost menajat în Cupă.



La oaspeți, lista indisponibililor este lungă. Michael Keane este suspendat, iar infirmeria este plină cu nume precum Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman și Kiernan Dewsbury-Hall.



Echipe probabile:



Aston Villa: Bizot - Cash, Konsa, Torres, Digne - Bogarde, Tielemans - Buendia, Rogers, McGinn - Watkins;



Bizot - Cash, Konsa, Torres, Digne - Bogarde, Tielemans - Buendia, Rogers, McGinn - Watkins; Everton: Pickford - Patterson, O'Brien, Tarkowski, Mykolenko - Armstrong, Garner, Rohl - McNeil, Barry, Grealish.



Statisticile sunt de partea gazdelor: Villa nu a mai pierdut în fața lui Everton de la revenirea în Premier League din 2019, având o serie de invincibilitate de 13 meciuri în campionat.

