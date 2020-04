"Stiu din surse ca Mbappe este aproape semnat de Real Madrid!" Un fost jucator al PSG-ului lanseaza BOMBA! Detaliile secrete din spatele transferului

Un fost fotbalist al PSG-ului a dezvaluit secretele din spatele mutarii lui Mbappe la Real Madrid.

Transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid a fost tot mai vehiculat in ultima vreme, insa un fost jucator al lui PSG spune ca mutarea este aproape facuta.

Jerome Rothen, fostul jucator de la PSG, spune ca "Stie din surse ca Mbappe este aproape semnat de Real Madrid" pentru sezonul urmator. Acesta mai dezvaluie ca mutarea a fost pusa la punct dinaintea pandemiei de coronavirus.

"Stiu din surse de la club ca o intelegere pentru a-l aduce pe Kylian Mbappe la Real Madrid a fost aproape facuta. Dar cu ceea ce s-a intamplat, sunt sigur ca sosirea lui Mbappe la Real Madrid va fi amanata.

Nu exista nicio cale sa-si prelungeasca contractul cu PSG. Au un acord intre ei in vigoare, deoarece PSG si-a dat acceptul sa-i dea drumul in aceasta vara. In opinia mea, este doar o chestiune de timp", a spus Jerome Rothen pentru Radio Montecarlo.

Rothen are 180 de aparitii in tricoul lui PSG, alaturi de care a reusit sa castige Cupa Frantei si de doua ori Cupa Ligii.