Florinel Coman s-a inteles cu noua echipa! Transferul lui "Mbappe" atarna de un fir de ata! Anuntul facut de impresarul fotbalistului: "E exact ce ii trebuie!"

Florinel Coman este la un pas de a o parasi pe FCSB.

Coman a ajuns la un acord cu Orlando City, anunta impresarul jucatorului, Giovani Becali. Singurul lucru care mai trebuie rezolvat este intelegerea dintre Gigi Becali si echipa din MLS, in ceea ce priveste suma de transfer a fotbalistului si procentele care vor ramane FCSB-ului din cota jucatorului.

"Suntem acolo cu jucatorul, nu e o diferenta mare. Cu jucatorul nu este o problema. Contractul e pe 3 ani si jumatate, e exact ce-i trebuie lui.

Un om important de la acel club a fost in Romania, l-a cunoscut pe Coman. Era seful scouterilor de la acea echipa. Au stat 2-3 ore de vorba cu el, i-a spus ca il urmareste de 7-8 luni. Gigi le-a facut o contraoferta echilibrata avand in vedere timpurile in care trecem. Asteptam un raspuns din partea lor.

Atunci au facut o oferta de 9 milioane de dolari platibili in trei ani de zile. Acum, Gigi le-a trimis un raspuns de 10 milioane plus niste procente, 40%. Problema este daca acest club are inca aceasta dorinta si posibilitate de a-l cumpara", a spus Giovani Becali la Telekom Sport.