BREAKING NEWS: "Mbappe" Coman e la un pas de plecare! Becali a confirmat totul! Ce suma URIASA incaseaza

Gigi Becali a confirmat oferta primita pentru Florinel Coman din MLS.

Patronul FCSB a vorbit in exclusivitate la PRO X despre interesul lui Orlando City pentru Florinel Coman. Desi in luna februarie, cand a declarat initial ca a primit oferta pentru Coman nu era dispus sa o accepte, acum patronul FCSB este dornic sa stea la negocieri cu americanii.

"Am primit o oferta din America, mi-au trimis o oferta oficiala atunci, m-au intrebat daca mai e valabila. Eu le-am spus ca nu accept si am facut niste modificari la oferta lor, era 50 - 50, am facut modificari, le-am dat 60 lor, eu 40.

Vreau 9 milioane pe 60%, banii 5 milioane prima transa, 2 milioane, 2 milioane. Nu e neaparat sa ajung la un numitor comun cu ei. Daca vor bine, daca nu, la revedere.

Daca se reia fotbalul, in Europa, Florinel ar costa mai multi bani.

Vor sa il ia in vara si sa ii faca un contract pe 3 ani jumate. Cand e de luat bani, ii iei si gata, nu tii cont ce va fi. Asta nu inseamna ca las preturile foarte jos, dar ce pot lua, voi lua.

Am avut discutii si despre Dennis Man, insa nu oferta oficiala. Cu Feyenoord au fost doar discutii cu impresarii", a declarat Gigi Becali la PRO X.