"De neinteles sa arunci atatia bani pe un jucator dupa care nu scoti profit!" Reactia DURA a americanilor dupa ce s-a scris suma uriasa pe care o da Orlando pentru 'Mbappe' Coman

Gigi Becali a anuntat ca negociaza cu Orlando City pentru transferul lui Florinel Coman.

Patronul FCSB negociaza plecarea lui Coman, in MLS, in schimbul a 9 milioane de euro, insa americanii nu sunt incantati de mutare in contextul pandemiei de coronavirus care a pus stapanire pe toata planeta.

Un jurnalist din SUA, fan al echipei Orlando City, Gavin Rushnell a scris despre transferul lui Coman in MLS, pe care nu il considera unul inspirat, date fiind conditiile. De asemenea, americanul vede suma perceputa de Becali ca fiind foarte mare, tinand cont de faptul ca ar putea avea loc o criza economica din cauza pandemiei.

"Sa aducem un jucator precum Coman ar fi urias pentru noi, insa nu stiu daca este cea mai buna decizie din punct de vedere financiar, in acest moment. S-ar bate recordul de transfer al clubului si asta nu este ceva ce ar trebui facut in acest moment.

Toate pietele economice, inclusiv cea din fotbal au de suferit si sa arunci o asemenea suma de bani, pe un jucator dupa care nu vei scoate profit masiv, pare de neinteles. Oricat avem nevoie de un jucator de valoarea sa, mi se pare o suma prea mare in acest moment", a scris Gavin Rushnell.