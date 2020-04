Neymar si Mbappe, cu salariile la jumatate! PSG recurge si ea la scaderea veniturilor jucatorilor! Masurile impuse de Federatia Franceza 

Federatia de fotbal din Franta ia noi masuri cu privire la reducerea salariilor.

Le Parisien anunta ca starurile lui Paris Saint Germain sunt dispuse sa isi reduca salariile cu 50% pentru a compensa daunele produse de criza financiara, in cadrul acordului dintre Liga de fotbal din Franta si Uniunea jucatorilor.

Aceasta injumatatire a salariului ar viza doar jucatorii cu venituri foarte mari, in timp ce la restul reducerea ar fi mai mica.

Potrivit cotidianului francez, PSG accepta acordul, ceea ce este un exemplu de urmat pentru restul, mai ales ca echipa din capitala are personalul cel mai bine platit din campionatul francez.

Reducerea de 50% a salariului priveste jucatorii care castiga peste 100 de mii de euro pe luna. Sunt 50 astfel de jucatori in campionatul Frantei si cei mai multi se regasesc la PSG. Cei care castiga intre 50 de mii si 100 de mii de euro pe luna isi pot reduce salariile cu maxim 40% si cu pana la 30% cei care castiga in 20 de mii si 50 de mii de euro.

Majoritatea cluburilor din Franta au aplicat deja masuri si reduceri salariale de la inceputul lunii aprilie. PSG va avea pierderi de 300 de milioane de euro din cauza pandemiei COVID-19, care in Franta inregistreaza deja peste 80 de mii de infectii si peste 11 mii de decese.

Cei mai bine platiti jucatori din Ligue 1 sunt Neymar si Mbappe, cu 36 de milioane de oare pe an, respectiv 23 de milioane de euro pe an. Urmatorii in acest top sunt Thiago Silva, Edinson Cavani si Marquinhos, toti de la PSG.